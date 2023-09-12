BIST 8.146
DOLAR 26,89
EURO 28,87
ALTIN 1.659,67
HABER /  GÜNCEL

Sevgilisinin ailesinden dayak yiyen genç nezarethanede can verdi! "Eve çağırıp tekrar tekrar dövmüşler"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sevgilisinin ailesinden dayak yiyen genç nezarethanede can verdi! "Eve çağırıp tekrar tekrar dövmüşler"

Ankara Sincan'da kız arkadaşının eve çağırdığı genç, kız arkadaşının akrabaları tarafından darp edildi. Polis ekiplerinin olay yerine geldikten sonra hastaneye kontrole götürdüğü genç nezarethanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Kız arkadaşı M.Ö.’nün evine giden Fatih Sürücü, kız arkadaşının akrabaları tarafından darp edildi. Polisler tarafından sağlık kontrolünden sonra karakola götürülen Fatih Sürücü nezarethanede hayatını kaybetti.

İddialara göre, Fatih Sürücü, mahalleden tanıştığı M.Ö. ile arkadaşlık kurdu. Geçen hafta cumartesi günü M.Ö., erkek arkadaşı Fatih Sürücü’yü evine çağırdı. Sürücü, M.Ö.’nün Plevne Mahallesindeki evine gitti. Sürücü’yü evde bekleyen M.Ö.’nün akrabaları oturdukları bina önüne indirerek darp etti.

Olaydan sonra Sürücü, Sincan’daki bir hastaneye kaldırıldı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra nezarete alınan Sürücü rahatsızlandı. Kalbi durduğu iddia edilen Sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hülya Sürücü: “Eve çağırmış ve oğlumu çok dövmüşler”

Oğlunun hayatını kaybettiği sabah saat 10.00’da M.Ö. ile buluştuğunu ve oğluna görüşmemesi gerektiğini söyleyen anne Hülya Sürücü, “ 'Bu kız bugün senin başına bir iş açacak’ dedim."

"Eve çağırmış ve oğlumu çok dövmüşler. Acım çok taze. Hepsi bulsun cezasını. O kadar dayak yemiş ıslatmışlar bir daha dövmüşler. O halde bile hastanede ayakta duruyormuş” ifadelerini kullandı.

“Benim oğluma pusu kurdular bunlar”

Oğlunu pusuya düşürenin M.Ö. olduğunu iddia eden Hülya Sürücü, “Şimdi ifade değiştiriyormuş. Benim oğluma pusu kurdular bunlar. İllaki kameralarda gözüküyordur. Islatıp ıslatıp dövüyorlar. Aşağıya inerek tekrar dövüyorlar” dedi.

İbrahim Sürücü: “Olayın iç yüzünü hiç bilmiyorum”

Baba İbrahim Sürücü ise olayın neden kaynaklandığını bilmediğini söyledi. Oğlunu darp edenleri tanımadıklarını belirten Sürücü, “Hiç tanımıyorum bu şahısları. Kim olduklarını da bilmiyorum. Kız çocuğunu da tanımıyorum. Olayın iç yüzünü hiç bilmiyorum” dedi. Fatih Sürücü’nün ölümünü Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı cinayet büro ekipleri araştırıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Paralar bugün hesaplarda olacak! Bakan Göktaş duyurdu
Paralar bugün hesaplarda olacak! Bakan Göktaş duyurdu
Merkez Bankası ihracatta önemli bir karar aldı 3 milyar lira oldu
Merkez Bankası ihracatta önemli bir karar aldı 3 milyar lira oldu
Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde ilk toplantısını yaptı
Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde ilk toplantısını yaptı
Aydın'da lastik botla geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Aydın'da lastik botla geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Bursa'da düğünde maganda dehşeti! Silahların sıkıldığı anlar kameraya yansıdı
Bursa'da düğünde maganda dehşeti! Silahların sıkıldığı anlar kameraya yansıdı
Beşiktaş'a şok: İlk maçına çıkan Eric Bailly sakatlandı iddiası
Beşiktaş'a şok: İlk maçına çıkan Eric Bailly sakatlandı iddiası
İneklerine kıyamayan sahipleri yaptıkları ile herkesi şaşırttı! Kopan kuyruğun yerine...
İneklerine kıyamayan sahipleri yaptıkları ile herkesi şaşırttı! Kopan kuyruğun yerine...
Depoları şimdiden doldurun motorine kallavi zam geliyor! Litresi 40 liraya yükselecek 12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları
Depoları şimdiden doldurun motorine kallavi zam geliyor! Litresi 40 liraya yükselecek 12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları
Muğla'da lastik botla geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Muğla'da lastik botla geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı!
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı!
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Erdoğan kaldırılacak dedi Yusuf Tekin süreyi uzattı! 45 dakikalık öğretmen mülakatı gündem oldu
Erdoğan kaldırılacak dedi Yusuf Tekin süreyi uzattı! 45 dakikalık öğretmen mülakatı gündem oldu
'Cinsel ilişkiye girelim muskanın etkisi artsın!' Muskacı Hoca, gizlice çekip cinsel istismarda bulunup parasını aldı
'Cinsel ilişkiye girelim muskanın etkisi artsın!' Muskacı Hoca, gizlice çekip cinsel istismarda bulunup parasını aldı