'Cinsel ilişkiye girelim muskanın etkisi artsın!' Muskacı Hoca, gizlice çekip cinsel istismarda bulunup parasını aldı

İSTANBUL'da 'muskacı hoca' olarak bilinen Murat Algaç isimli kişi, restoran işçisi kadını "oğluna büyü yapılmış, onu ancak ben bozarım" diye kandırdı. Muska yazıp 20 bin lirasını aldı. Ardından da muskanın etkisinin artması için cinsel ilişkiye girmelerinin şart olduğunu söyledi. Cinsel ilişkiye girip gizlice kaydetti. 20 bin Tl daha alıp fotoğraflarla tehdit ederek cinsel ilişkiye girmeye devam etti.

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Adliye koridorlarına yansıyan sapık muskacı hoca olayı ağızları açık bıraktı. Halk TV'nin haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçen günlerde bir kadın şikayette bulundu. Bir restoranda asgari ücretli olarak çalıştığı öğrenilen H. S. (52), 'muskacı hoca' olarak bilinen Murat Algaç'tan (37) şikayetçi olup suç duyurusunda bulundu.

Oğlu ile sorun yaşayınca 'muskacı'yla tanıştı

Suç duyurusuna göre, oğlu ile bir takım sorunlar yaşayan anne H. S. bu süreçte Murat Algaç ile tanıştı. Algaç kendisini ‘hoca’ olarak tanıttı. Oğlunun kendisinden daha fazla uzaklaşmasından endişe eden anne H. S., Algaç’ın söylemlerinden etkilendi.

'Bu büyüyü ancak ben bozarım'

“Oğluna büyü yapılmış. Bu büyüyü ancak ben bozarım” diyen Algaç bir muska hazırlayacağını söyleyerek H. S.’den 20 bin TL aldı. Algaç, içinde ne olduğu bilinmeyen bir muskayı H. S.’ye verdi ve parayı aldı.

'İlişkiye girelim muskanın etkisi artsın'

H. S.’yi etkisi altına aldığını gören Algaç, yeni bir hamlede daha bulundu. Algaç H. S.’ye “Muskanın etkisinin artması için cinsel ilişkiye girmemiz gerekir” dedi. Algaç, kadını birlikte olmaya da ikna etti. Algaç, H. S. ile birlikte olduktan sonra bu kez “Artık sevgili olduk. Evlenmemiz gerekir” dedi.

Sahte hocaya para kaptıran mağdur kadının, ek iş yapmaya başladığı öğrenildi.

'Evleniriz' diye bir 20 bin TL daha aldı

Algaç, H. S.’ye “20 bin TL daha verebilirsen iyi olur. Borçlarımı ödeyeyim. Ondan sonra evleniriz” dedi. Algaç bir 20 bin TL daha aldıktan sonra sırra kadem bastı.

‘Gece evinde musluk açılacak'

H. S., dolandırıldığını anlayınca bu kişiye ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. Bu süreçte Algaç, farklı bir numaradan H.S.’ye ulaştı. 10 Haziran 2023 günü Algaç, mağdur kadına “Sesi duydun mu. Gece evinde musluk açılacak. Öyle bir rüya göreceksin ki, senin işin bitti artık" şeklinde mesaj gönderdi.

Cinsel içerikli fotoğraflar attı

Mesajın atıldığı numarayı arayan H. S. parasını istedi. Algaç, aldığı parayı inkâr ettiği gibi kadını tehdit ederek para istemeye devam etti. Bu süreçte Algaç, H. S.’ye cinsel içerikli bir dizi mesaj ve fotoğraf gönderdi.