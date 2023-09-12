İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul için öne çıkan adayları belli oldu İYİ Parti'den Muharrem İnce'ye jest

Gazeteci Barış Yarkadaş, nkara için Adnan Beker, Kürşad Zorlu ile Koray Aydın, İstanbul için Buğra Kavuncu ve Bilge Yılmaz isimlerinin konuşulduğunu belirtti. Yarkadaş, Yalova ile ilgili "İYİ Parti’nin önümüzdeki yerel seçimlerde Yalova’da aday çıkarmayıp Yalova’yı Muharrem İnce’nin partisi Memleket Partisi’ne bırakması yönünde bir eğilim var" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamasından sonra gözler bu partinin olası adaylarına çevrildi.

Akşener'in İzmir için Ümit Özlale'yi aday göstereceklerini söylemesinin ardından İstanbul ve Ankara için kimlerin aday gösterileceği merak konusu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında İYİ Parti kulislerinden edindiği bilgileri aktardı:

İmamoğlu Akşener'den randevu isteyecek

Önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu’nun Meral Akşener’den bir randevu isteyeceği ve İstanbul’a ilişkin bir sunum yapmak istediği bilgisine ulaştım.

Ankara için Adnan Beker'in ismi geçiyor

Ankara için Adnan Beker’in ismi geçiyor. Adnan Beker’in önümüzdeki günlerde bir ofis tutmak ve çalışmalarına başlamak istediği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Adnan Beker, Kürşat Zorlu ve Koray Aydın’ın isimleri geçiyor. Koray Aydın’ın da bazı çevrelerce aday yapılmak istendiği biliniyor.

İstanbul için Kavuncu ve Yılmaz konuşuluyor

İstanbul’da iki isim konuşuluyor bunlardan biri Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ki Ekrem İmamoğlu’yla ilişkileri abi-kardeş ilişkisi gibidir. Bir diğeri de İYİ Parti kulislerinde konuşulanlara göre bir dönem ittifak politikaları dolayısıyla Meral Akşener’i eleştiren Ekonomist Bilge Yılmaz.

Hatay için Gökhan Zan ismi üzerinde duruluyor

Antalya’da iki adayın ismi konuşuluyor bunlardan birincisi MHP’nin eski milletvekili ama sonra İYİ Partili olan Nesrin Ünal ikincisi de Eski Genel Sekreter Uğur Poyraz konuşuluyor. Hatay için yine kamuoyunun yakından tanıdığı Gökhan Zan üzerinde duruluyor. Bir diğeri ise Şefik Çirkin.

Bolu'da Tanju Özcan'ın adı geçiyor

Bolu’da Tanju Özcan’ın ismi konuşuluyor İYİ Parti için. Tanju Özcan da geçen gün katıldığı bir televizyon programında ‘İYİ Parti’nin fikirlerine uzak değilim’ demişti. Konya’da Ünal Karaman, İzmir’de Ümit Özlale, Mersin’de Burhanettin Kocamaz, Eskişehir’de ise iki isim var. Biri Nebi Hatipoğlu diğeri Melih Aydın.

Ordu için İdris Naim Şahin ismi geçiyor

Ordu’da İdris Naim Şahin, Aydın’da Ömer Karakaş, Trabzon’da Mustafa Bıyık. Adana’da garip bir durum var bugün konuştuğum İYİ Partililer 2 ayrı isim söylediler. Biri Mehmet Ali Bilici diğeri Bilal Bilici bunlar baba-oğul. Afyon’da Hüsnü Eren’in ismi geçiyor İYİ Parti adaylığı için Maraş’ta Mesut Dedeoğlu’nun ismi geçiyor.

İYİ Parti'den Yalova hamlesi

İYİ Parti’nin önümüzdeki yerel seçimlerde Yalova’da aday çıkarmayıp Yalova’yı Muharrem İnce’nin partisi Memleket Partisi’ne bırakması yönünde bir eğilimi var.