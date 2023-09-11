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Burak Yılmaz bombası! Sahalara geri mi dönüyor?

Burak Yılmaz bombası! Sahalara geri mi dönüyor?

Haziran ayında ani bir kararla aktif futbol hayatını tamamlayan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz için bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Son olarak Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen ve burada futbolculuk kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, daha önce formasını da giydiği Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Siyah-Beyazlı teknik ekipte bir süredir görev yapan Yılmaz için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"Sahalara geri dön"

Fatih Doğan'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'a 'sahalara geri dön' teklifinde bulundu. Siyah-Beyazlı kurmaylar, Yılmaz'a lisans çıkarmak istediği öne sürüldü.

Sıcak bakmıyor

Burak Yılmaz'ın ise bu teklife pek sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.

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