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1864'ten bu yana ilk kez yaşandı! Türkiye de etkilenen ülkeler arasında

1864'ten bu yana ilk kez yaşandı! Türkiye de etkilenen ülkeler arasında

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi, 2023 yazının küresel ortalamaya göre "en sıcak yaz dönemi" olarak tarihe geçtiğini duyurdu. Türkiye'nin de etkilendiği belirtilen raporda İsviçre'nin 1864'ten bu yana "beşinci en sıcak yazını" yaşadığı kaydedildi.

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İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi'nden (MeteoSwiss) yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, küresel olarak 1940'tan bu yana en sıcak ağustos ayının kaydedildiği belirtildi.

2023 yazının da küresel ortalamaya göre "en sıcak yaz dönemi" olduğu kaydedilen açıklamada, "Ağustos ayının küresel sıcaklık ortalaması 16,82 santigrat dereceye ulaştı. Bu, 1991-2020 ortalamasından 0,71 santigrat derece, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak olan Ağustos 2016'dan da 0,31 derece daha sıcaktı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ağustos ayında ortalamanın çok üzerindeki sıcaklıkların Avustralya, birçok Güney Amerika ülkesi, Antarktika'nın bazı bölgeleri, Güney Avrupa, ABD'nin güneyi ve Japonya dahil olmak üzere kuzey yarım kürenin çeşitli bölgelerini etkilediği belirtildi.

Ağustos 2023'te Avrupa'nın birçok bölgesinde sıcaklıkların 1991-2020 ortalamasının üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, özellikle büyük bir sıcak hava dalgasının Fransa üzerinden Portekiz ve İtalya'ya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye ve Doğu Avrupa'da da ortalamanın oldukça üzerinde sıcaklıkların kaydedildiği belirtildi.

İsviçre'nin, sıcaklık ölçümlerinin başladığı 1864'ten bu yana "beşinci en sıcak yazını" yaşadığına işaret edilen açıklamada, mevsim boyunca Alpler'in kuzeyinde iki, güneyinde de üç sıcak hava dalgasının görüldüğü bildirildi.

Ülkenin batısında yağışların zayıf kaldığı vurgulanan açıklamada, güneydeki Valais kantonunda ağustos sonunda hava sıcaklığının düştüğü, rekor yağışların kaydedildiği ifade edildi.

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