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Pendikspor'da Georgios Tzavellas'ın sözleşmesi feshedildi nedeni belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pendikspor'da Georgios Tzavellas'ın sözleşmesi feshedildi nedeni belli oldu

Pendikspor, sezon başında transfer ettiği Georgios Tzavellas'ın ailevi nedenlerinden dolayı sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Georgios Tzavellas'ın ailevi nedenler sebebiyle sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Georgios Tzavellas ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşme fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Georgios Tzavellas'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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