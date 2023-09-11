İzmir'de Atatürk anıtına çirkin saldırı! ‘Boş yapma Atatürk’ yazdılar

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir meydanda bulunan Mustafa Kemal Atatürk anıtına saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda anıt duvarına ‘boş yapma Atatürk’ yazıldı.Abone ol
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Atatürk anıtına saldırı gerçekleştirildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, anıtın duvarlarına sprey boya kullanılarak “Boş Yapma Atatürk” yazdı.
Avrupa şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, sosyal medyada adı Abdülhamid olan bir kullanıcıya “Boş yapma Abdülhamid” şeklinde yanıt vermişti.
Cumhuriyet’in aktardığına göre saldırıdan yaklaşık 1 saat sonra belediye ekipleri anıtı temizledi. Belediye ekipleri, anıtın duvarlarındaki hakaret yazılarını boyayla kapattı. Anıtın üzerindeki karalamalar da belediye ekiplerince giderildi.