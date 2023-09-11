ÖSYM, 2023 YKS ek tercih tarihlerini açıkladı!

ÖSYM'den yapılan açıklamada, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ek yerleştirme tercihlerinin 12-17 Eylül arasında yapılacağı bildirildi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tercih sonuçlarını açıklaması ve kayıtların da sona ermesinin ardından gözler bu kez ek yerleştirme işlemlerine çevrilmişti. ÖSYM'den açıklama geldi.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.