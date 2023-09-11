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Pakistan'da bombalı saldırı! 1 asker öldü!

Pakistan'da bombalı saldırı! 1 asker öldü!

Pakistan’ın Peşaver kentinde askeri aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda bir asker hayatını kaybetti, 6 asker ve 3 sivil yaralandı.

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Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver'deki işlek caddede devriye gezen askeri araç, el yapımı patlayıcıyla hedef alındı.

Bombalı saldırıda bir asker yaşamını yitirdi, 6 asker ve 3 sivil yaralandı.
Yetkililer, yaralı askerlerden ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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