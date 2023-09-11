İkinci elde tablo değişti vatandaşların satın aldığı arabaların fiyat aralığı belli oldu

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Lüks araç satışlarda ise yaprak kıpırdamıyor. Vatandaşlar daha çok 600 bin ile 700 bin TL arasındaki araçlara yöneliyor.i

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İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışı yaklaşık 4 aydır sabit seyrediyor.

Bununla beraber araç satışında da gerileme söz konusu. Özellikle lüks ikinci el araçların satışları durma noktasına geldi.

2 milyon üstüne kredi çıkmıyor

Galericiler, lüks araca ulaşmanın zorlaştığını belirtirken, 2 milyon TL üzerinde olan araçlara kredinin çıkmadığını söyledi. Vatandaşlar ise daha çok 600 ile 700 bin TL arasında araçlara yöneliyor.

“Lüks ikinci el araçlarda satış yok diyebiliriz”

İkinci el otomobil piyasasının 4 ay kadar durgun olduğunu belirten galerici Gökhan Ardeşen, “Fiyatlarda düşme çok az, artışında olacağını beklemiyoruz. Fiyatı uygun araçlarda satışlar oluyor fakat ikinci el lüks araçlarda satış yok diyebiliriz. Bunun sebebi ise lüks araçlara herkes ulaşamıyor. BDDK’nın da yaptığı düzenlenmeden sonra 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor. Ortalama şu anda 600-700 bin TL olan araçlarda satışlarımız oluyor. İlerleyen günlerde fiyatların düşmesini az da olsa bekliyoruz. Artmasını biz galericiler olarak istemiyoruz. Eskiden sattığımızın yerine araç koyamıyorduk ama şu anda o durum tamamen kalktı ortadan. Şu anda araç alanlar tamamen ihtiyaç olarak alınıyor. Yatırımcı ve fırsatçı dediğimiz kişiler ortadan kalktı. Devletimizin yaptırımları çok önemli. Yaptırım söz konusu olduğu an bile piyasaya olumlu etkisi oluyor” şeklinde konuştu.