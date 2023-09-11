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Savaştan kaçıp Antalya'da 80 daire satın aldı kendi yurttaşlarına kiraya verdi

Savaştan kaçıp Antalya'da 80 daire satın aldı kendi yurttaşlarına kiraya verdi

Antalya’da yabancılara satışı yapılan konutların özellikle Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Bu listenin içinde 1 kişi 80 tane ev almış. Ve aynı kişi bu evleri kendi yurttaşlarına kiralıyor" dedi.

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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizm ve yabancılara konut satışına ilişkin Hürriyet'e konuştu.

Antalya’da yabancılara satışı yapılan konutların özellikle Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde amacı dışında kullanıldığını, bunun da otelcilik faaliyetlerine büyük zarar verdiğini söyleyen Kavaloğlu, son dönemde satışı yapılan gayrimenkul sayısının 108 bine ulaştığını kaydetti.

Kavaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na konuyla ilgili özel bir rapor sunduklarını da vurguladı.

"Kendi içlerinde kiralam sistemi oluşturmuşlar"

Antalya’da ev satın alan millet sıralamasının Rus, Alman ve Ukraynalı şeklinde sıralandığını kaydeden Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Yabancıların Antalya’ya gelip ev alması elbette güzel bir şey. Bu da dünyada örnekleri olan bir turizm şekli. Fakat satılan 108 bin daire 108 bin ayrı kişiye satılmamış ki. Sıkıntı da burada başlıyor zaten. Bu listenin içinde 1 kişi 80 tane ev almış. Ve aynı kişi bu evleri kendi yurttaşlarına kiralıyor.

Yani kendi içlerinde bir kiralama sistemi oluşturulmuşlar. Bu sistem de maalesef hiçbir şekilde denetim altında değil. Biz kayıt dışılığın önlenmesini istiyoruz. Düşünün adam iki tane blok almış iki bloğun arasına resepsiyon yapmış. Turist sitenin güvenliğine, ‘where is the reception’ diye soruyor. Bu hiçbir şart altında kabul edilebilir bir şey değil."

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