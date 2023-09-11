Kılıçdaroğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Kılıçdaroğlu, mesajında iktidarın, eğitim sistemini sorunlar yumağına dönüştürdüğünü ve bu sorunları çözmek yerine eğitim alanını siyasallaştırma gayreti içerisine girdiğini savundu.

Tüm bu olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda bırakılan öğrenci ve öğretmenlere, başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde çocuklarımızın bir kısmı öğretmenlerine, öğretmenlerimiz de öğrencilerine henüz kavuşamamıştır... Ayrıca uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle okula başlama maliyetleri olağanüstü oranda artmış, aileler büyük çaresizlik içinde bırakılmıştır.

Eğitim alanındaki yanlış politikalar öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş, okullarımızın birçoğu maalesef eğitim öğretime hazırlanamamış, öğretmen, yardımcı hizmetli ve güvenlik görevlisi eksiği henüz tamamlanamamıştır."