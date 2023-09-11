BIST 8.345
DOLAR 26,87
EURO 28,83
ALTIN 1.662,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla’da narkotik operasyonları: 13 şüpheli tutuklandı!

Muğla’da narkotik operasyonları: 13 şüpheli tutuklandı!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 günde 10 ilçede yapılan operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı. 13 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Abone ol

Muğla'da ekipler tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 22 kişiye Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan, 69 kişiye Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan, 2 kişiye Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme Suçundan, 6 kişiye (izinsiz kenevir yetiştirmek) suçundan, işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlarda 787 gram esrar, 254 gram Metamfetamin, 2 kilo 21 gram skunk, 106 gram kokain, 142 adet sentetik ecza, 35 kök kenevir, 70 bin 110 TL, 200 Dolar, 200 Euro suçtan elde edilen para, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk somonu Trabzon'u ihya ediyor! İhracat geliri 5 yılda yüzde 968 arttı!
Türk somonu Trabzon'u ihya ediyor! İhracat geliri 5 yılda yüzde 968 arttı!
Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması: Kendi partisinin tepki koyması gerekir
Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması: Kendi partisinin tepki koyması gerekir
Beyoğlu'nda rezil görüntü! Şortlarını indirip birbirlerinin fotoğrafını çektiler polis ikisini de yakaladı
Beyoğlu'nda rezil görüntü! Şortlarını indirip birbirlerinin fotoğrafını çektiler polis ikisini de yakaladı
Damat dehşeti! Konuşmak için gitti, karısını, kayınbiraderi ve onun karısını vurdu: 2 ölü 2 yaralı
Damat dehşeti! Konuşmak için gitti, karısını, kayınbiraderi ve onun karısını vurdu: 2 ölü 2 yaralı
ABD'li turistlere köyde iş yaptırıyorlar! Bahçede çapa, evde çörek yapıyorlar!
ABD'li turistlere köyde iş yaptırıyorlar! Bahçede çapa, evde çörek yapıyorlar!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, CHP'li Tanrıkulu'nun TSK hakkındaki sözleriyle ilgili açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, CHP'li Tanrıkulu'nun TSK hakkındaki sözleriyle ilgili açıklama
Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı İspanya'da 4. oldu!
Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı İspanya'da 4. oldu!
Deniz suyundaki ısınma, zararlı bakterilerin oluşumunu tetikliyor!
Deniz suyundaki ısınma, zararlı bakterilerin oluşumunu tetikliyor!
Bakan Hakan Fidan'dan Astana'da FETÖ mesajı
Bakan Hakan Fidan'dan Astana'da FETÖ mesajı
Sokakta şortlarını indirip birbirlerinin fotoğrafını çektiler! Polis gözaltına aldı!
Sokakta şortlarını indirip birbirlerinin fotoğrafını çektiler! Polis gözaltına aldı!
Denizli'de silahlı saldırı! Bir kadın yaralandı, şüpheli kaçtı!
Denizli'de silahlı saldırı! Bir kadın yaralandı, şüpheli kaçtı!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 1 milyon lira değil 804 bin TL alacak! 12 yıl önce kazansa 3 Ferari alabilecekti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 1 milyon lira değil 804 bin TL alacak! 12 yıl önce kazansa 3 Ferari alabilecekti