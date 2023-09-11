BIST 8.362
DOLAR 26,87
EURO 28,83
ALTIN 1.664,46
HABER /  GÜNCEL

Damat dehşeti! Konuşmak için gitti, karısını, kayınbiraderi ve onun karısını vurdu: 2 ölü 2 yaralı

Damat dehşeti! Konuşmak için gitti, karısını, kayınbiraderi ve onun karısını vurdu: 2 ölü 2 yaralı

AĞRI'nın Patnos ilçesinde köy korucusu M.T., konuşmak için kendisinden ayrı yaşayan eşinin ailesinin evine konuşmak için gitti. Silahını çeken M.T., eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin eşini vurdu. Kayınbirader F.T. olay yerinde, eşi B.T. de hastanede öldü. Diğer 2 kişi de yaralandı. Köy korucusu katil kayıplara karıştı.

Abone ol

Ağrı’nın Patnos ilçesinde köy korucusu M.T., eşinin ailesinin evine konuşmak için gidip katliam yaptı.   Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01:00 sularında merkeze bağlı Camii Mahallesinde bir evde meydana geldi. Köy korucusu olduğu öğrenilen M.T., kayınpederi ile yaşayan ailevi sorunları olduğu eşinin bulunduğu eve gitti.

Tartışma çıkınca silahla hepsini vurdu!

Eşi ve ailesi ile tartışmaya başlayan şahıs, yanında bulundurduğu tabancayla eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin eşini vurarak adeta dehşet saçtı. M.T.’nin kayınbiraderi olan F.T. isimli şahıs başına isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken, B.T., N.T., ve H.T. ise yaralandı.

Katilin eşi de hastanede vefat etti

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen B.T. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korucu damat kayıplara karıştı

Katliamın ardından köy korucu M.T. kayıplara karıştı.  Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kayıplara karışan M.T.'yi her yerde arıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li turistlere köyde iş yaptırıyorlar! Bahçede çapa, evde çörek yapıyorlar!
ABD'li turistlere köyde iş yaptırıyorlar! Bahçede çapa, evde çörek yapıyorlar!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, CHP'li Tanrıkulu'nun TSK hakkındaki sözleriyle ilgili açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, CHP'li Tanrıkulu'nun TSK hakkındaki sözleriyle ilgili açıklama
Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı İspanya'da 4. oldu!
Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı İspanya'da 4. oldu!
Deniz suyundaki ısınma, zararlı bakterilerin oluşumunu tetikliyor!
Deniz suyundaki ısınma, zararlı bakterilerin oluşumunu tetikliyor!
Bakan Hakan Fidan'dan Astana'da FETÖ mesajı
Bakan Hakan Fidan'dan Astana'da FETÖ mesajı
Sokakta şortlarını indirip birbirlerinin fotoğrafını çektiler! Polis gözaltına aldı!
Sokakta şortlarını indirip birbirlerinin fotoğrafını çektiler! Polis gözaltına aldı!
Denizli'de silahlı saldırı! Bir kadın yaralandı, şüpheli kaçtı!
Denizli'de silahlı saldırı! Bir kadın yaralandı, şüpheli kaçtı!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 1 milyon lira değil 804 bin TL alacak! 12 yıl önce kazansa 3 Ferari alabilecekti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 1 milyon lira değil 804 bin TL alacak! 12 yıl önce kazansa 3 Ferari alabilecekti
Çocuklarda görme problemlerine karşı nasıl önlemler alınmalı?
Çocuklarda görme problemlerine karşı nasıl önlemler alınmalı?
Deprem uzmanı Ahmet Ercan deprem olacak iller listesine 3 ili daha ekledi!
Deprem uzmanı Ahmet Ercan deprem olacak iller listesine 3 ili daha ekledi!
Milli atletlerden, Hırvatistan'da iki Türkiye rekoru!
Milli atletlerden, Hırvatistan'da iki Türkiye rekoru!
Edirne'de 152 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 152 düzensiz göçmen yakalandı