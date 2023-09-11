Damat dehşeti! Konuşmak için gitti, karısını, kayınbiraderi ve onun karısını vurdu: 2 ölü 2 yaralı

AĞRI'nın Patnos ilçesinde köy korucusu M.T., konuşmak için kendisinden ayrı yaşayan eşinin ailesinin evine konuşmak için gitti. Silahını çeken M.T., eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin eşini vurdu. Kayınbirader F.T. olay yerinde, eşi B.T. de hastanede öldü. Diğer 2 kişi de yaralandı. Köy korucusu katil kayıplara karıştı.

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Ağrı’nın Patnos ilçesinde köy korucusu M.T., eşinin ailesinin evine konuşmak için gidip katliam yaptı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01:00 sularında merkeze bağlı Camii Mahallesinde bir evde meydana geldi. Köy korucusu olduğu öğrenilen M.T., kayınpederi ile yaşayan ailevi sorunları olduğu eşinin bulunduğu eve gitti.

Tartışma çıkınca silahla hepsini vurdu!

Eşi ve ailesi ile tartışmaya başlayan şahıs, yanında bulundurduğu tabancayla eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin eşini vurarak adeta dehşet saçtı. M.T.’nin kayınbiraderi olan F.T. isimli şahıs başına isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybederken, B.T., N.T., ve H.T. ise yaralandı.

Katilin eşi de hastanede vefat etti

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen B.T. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korucu damat kayıplara karıştı

Katliamın ardından köy korucu M.T. kayıplara karıştı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kayıplara karışan M.T.'yi her yerde arıyor.