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Deprem uzmanı Ahmet Ercan deprem olacak iller listesine 3 ili daha ekledi!

Deprem uzmanı Ahmet Ercan deprem olacak iller listesine 3 ili daha ekledi!

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de görülebilecek depremleri tek tek sıralamaya devam ediyor. Listeye 3 şehir daha eklendi. İşte o korkutan açıklamalar...

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Depremle ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından Türkiye'de görülebilecek depremleri sıraladı. Ünlü profesör korkutan listeye 3 şehir daha ekledi. İşte o iller...
6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini ve paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çeken Prof. Dr. Ercan'ın paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle :

Adana: 7.1

Adıyaman: 6.9

Aksaray: 6.5

Amasya: 7.3

Ankara: 6.6

Antalya: 7.0

Ardahan: 6.5

Artvin: 6.5

Aydın: 7.3

Bartın: 6.7

Batman: 6.5'den küçük

Bayburt: 6.5'den küçük

Bilecik: 6.5'den küçük

Bolu: 7.5

Burdur: 7.0

Bursa: 7.1

Çankırı 7

Çanakkale 7,5

Çorum 7,1

Denizli 7

Diyarbakır 7

Düzce 7,3 

Edirne 6,5
Elazığ 6,7
Erzincan 8,0
Erzurum 7,0
Eskişehir 6,6.

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