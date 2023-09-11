Deprem uzmanı Ahmet Ercan deprem olacak iller listesine 3 ili daha ekledi!

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de görülebilecek depremleri tek tek sıralamaya devam ediyor. Listeye 3 şehir daha eklendi. İşte o korkutan açıklamalar...Abone ol
Depremle ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, X hesabından Türkiye'de görülebilecek depremleri sıraladı. Ünlü profesör korkutan listeye 3 şehir daha ekledi. İşte o iller...
6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini ve paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çeken Prof. Dr. Ercan'ın paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle :
Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7,5
Çorum 7,1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7,3
Edirne 6,5
Elazığ 6,7
Erzincan 8,0
Erzurum 7,0
Eskişehir 6,6.