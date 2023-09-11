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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde öğretmenleri tebrik ederek öğrencilere de başarılar diledi.

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2023-2024 eğitim ve öğretim başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 11 Eylül sabahı itibarıyla okulun ilk gününde heyecan yaşadı. 20 milyon öğrenci ders başı yaparken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde öğretmenleri tebrik ederek öğrencilere de başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yeni dönem için mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

“2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum.”

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