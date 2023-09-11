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Sanayi üretimi temmuzda aylık olarak azalırken, yıllık bazda arttı!

Sanayi üretimi temmuzda aylık olarak azalırken, yıllık bazda arttı!

Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azaldı, yıllık bazda yüzde 7,4 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 ve imalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 7,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 18,79 artış gösterdi.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda hazirana kıyasla yüzde 0,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 10,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 artış gösterdi. İmalat sanayisi sektörü endeksi ise yüzde 1,4 azaldı.

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