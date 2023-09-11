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Yeni bir Covid salgını, kapıda mı? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan dikkat çeken yanıt!

Yeni bir Covid salgını, kapıda mı? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan dikkat çeken yanıt!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, çok sayıda ülkede görülen ve hızla yayılan Covid-19'un "ERİS" varyantının yeni bir salgına yol açıp açmayacağına dair bir yazı kaleme aldı.

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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Avrupa ve Amerika'da yayılmaya başlayan koronavirüsün son varyantı sonrası "Yeni bir Covid salgını kapıda mı" sorusuna yanıt verdi. 

"Rahatlıkla hayır diye yanıtladığını" belirten Prof. Dr. Müftüoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Evet, Omikron’un nur topu gibi yeni bir varyantı oldu. Bilim insanları o varyantın adını 'ERİS' koydu. Ve evet, bu yeni varyant Eris, 'hızlı bulaşma' konusunda öncekilerden biraz daha becerikli gibi görünüyor. Ama anlaşılan o ki daha tehlikeli ya da daha ölümcül filan değil.

Genellikle 'burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, boğaz ağrısı ve hapşırma/öksürme gibi' belirtilerle kendini gösteren bu yeni varyant ile ilgili yurtdışı verileri, özellikle ABD’den gelen bilgiler ERİS nedeniyle hastaneye yatışlarda biraz daha fazla artış olduğunu gösterse de uzmanlar, şimdilik korkulacak bir durumun olmadığını söylüyor.

Tavsiyem şudur: Özellikle 'ileri yaştakiler, organ yetmezliği olanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar, KOAH’lı hastalar, ağır obezler ve şeker hastaları' kalabalık ortamlara girerken ya da diğer riskli ortamlarda bulunduklarında biraz daha dikkatli olsunlar, mümkünse korunma konusunda tedbirlerini bir tık daha arttırsınlar. Özetle şimdilik korkulacak bir durum söz konusu değil, bilinen tedbirleri almak yeterlidir."

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