İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale CHP'yi topa tuttu! "İzmir'in yarısı bankamatik memuru"

İYİ Parti Meral Akşener'in 31 Mart 2024 seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Ümit Özlale'den CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP yönetimine zehir zemberek suçlamalar geldi. İzmir Büyükşehir Belediye'si çalışanlarının yarısının 'bankamatik memuru' olduğunu belirten Ümit Özlale, "53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa İzmir iyi yönetilmiyordur" dedi.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığı açıklanan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İzmirli gençlerle bir araya geldi ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li ilçe belediyelerini adeta topa tuttu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bankamatik memurları olduğunu iddia eden Özlale, 'bunları temizleyeceğim' dedi.

Bankamatik memurları temizleyeceğim

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel sayısına dikkat çeken İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ümit Özlale, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim." dedi

53 bin çalışanlı İzmir hala çöp kokuyorsa...

"Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum" diyen Özlele şöyle devam etti: "53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum."

İzmir CHP'nin kalesi değil

'CHP ceket assa kazanır, İzmir CHP'nin kalesidir' söylemlerinin bir karşılığı olmadığına dikkat çeken Özlale, "İzmir CHP'nin kalesi değildir. İzmir hiçbir siyasi partinin kalesi olamayacak kadar kadimdir. İzmir demokratiktir, muhaliftir. Hemen inanmaz, ikna edilmeyi bekler. İzmir'e kendini sevdirmek kolay değildir" diye konuştu.