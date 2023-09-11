BETİMAR Aşaştırma anketi! Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Muharrem İnce-Meral Akşener ittifakı tutar mı?

Son seçimleri en doğru tahmin eden şirket olan BETİMAR Araştırma, CHP anketi yaptı. Genel Başkanlık yarışında kim daha şanslı? Kemal Kılıçdroğlu mu yoksa Özgür Özel mi? Meral Akşener'in 'kendi adayımızla gireceğiz" resti ne kadar inandırıcı? Meral Akşener ile Muharrem İnce'nin kuracağı 3. yol ittifakı yerel seçimde başarılı olabilir mi? İşte anketin sonuçları...

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CHP'de kurultay savaşı sürerken, 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını neredeyse virgülüne kadar bilen BETİMAR Araştırma'nın CHP anketinin sonuçları çıktı. BETİMAR anketinde CHP'deki liderlik yarışı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Tüm illerde kendi belediye başkanı adayımızla seçime gireceğiz" açıklamasının inandırıcılığı soruldu. İşte Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısından Betimar Araştırma’nın 6-7 Eylül tarihleri arasında 1570 seçmen üzerinde yaptığı o anketin sonuçları...

Akşener'in çıkışını destekliyor musunuz?

Betimar, önce Meral Akşener’in ittifakta yer almayacakları açıklamasını sormuş. Ankete katılanların yüzde 41.3’ü yanlış buluyorum diyor. Doğru buluyorum diyenlerin oranı yüzde 31.4’te kalırken pazarlık gücünü artırmaya çalışıyor diyenlerin oranı ise yüzde 15.9 çıkıyor. Yüzde 11.4’lük bir kesim ise cevap yok diyor.

Parti seçmenin yüzde 20'si 'yanlış' dedi

- İlginç olanı İYİ parti seçmeninin yüzde 19.8’i de Akşener’i doğru bulmuyor. Akşener’in bu çıkışına partisinin desteği yüzde 66 çıkıyor. CHP seçmeninin yüzde 52.5’i de doğru bulmadığını belirtirken sadece yüzde 25.5’i Akşener’in kararını destekliyor.

Akşener-Muharrem İnce ittifakı tutar mı?

Muharrem İnce geçen hafta Akşener’i partisinde ziyaret etmişti. BETİMAR, ankete katılanlara İYİ Parti ve Memleket Partisi ittifak kararı alırsa gösterecekleri belediye başkan adayını destekler misiniz diye sorulmuş.

- Hayır oy vermem diyenler yüzde 63 oranında çıkıyor. Evet oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 13.7’de kalıyor. Belki oy veririm diyenler yüzde 19 olurken yüzde 4.3’lük bir kesim cevap vermemeyi tercih etmiş.

- Peki İYİ Partililer ne diyor? İYİ Partililerin yüzde 51’i oy veririm derken hayır oy vermem diyenlerin oranı yüzde 22.5 çıkıyor.

Özgür Özel'e destek ne kadar?

Betimar, CHP Genel Başkanlığı’na aday olmaya hazırlanan Özgür Özel’in bu kararını da sormuş. Doğru buluyorum diyenlerin oranı yüzde 33.3 çıkarken yanlış buluyorum diyenler yüzde 43.4’le ilk sırada. Adaylığını destekliyorum ama zamanlamasını yanlış buluyorum diyenler ise yüzde 12.1 çıkıyor. Cevap yok diyenler de yüzde 11.2’yle önemli bir oranda.

CHP'liler Özgür Özel'i destekliyor

Aynı soru CHP seçmenine sorulduğunda Özgür Özel’in adaylığına verilen destek artıyor. CHP’lilerin yüzde 46’sı Özgür Özel’in kararını doğru buluyor. Yanlış buluyorum diyenler yüzde 26 çıkarken, adaylığını destekliyorum ama zamanlamasını yanlış buluyorum diyenler yüzde 21.4 çıkıyor. Yüzde 6’lık bir kesim ise cevap vermemeyi tercih ediyor.

Özgür Özel’e en büyük destek ise yüzde 57.9’la İYİ Parti ve yüzde 66.7’yle Zafer Partisi seçmeninden geliyor.

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Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi kazanır?

Ankete katılanlara Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerçekleşecek bir genel başkanlık yarışını kim kazanır diye sorulmuş. Yüzde 49.3’ü Kılıçdaroğlu diyor. Özgür Özel diyenlerin oranı yüzde 38.2 çıkarken yüzde 12.5’lik bir kesim ikna edilmeyi bekliyor.

CHP seçmenine göre Özel kazanıyor?

Betimar, Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi kazanır sorusunu bir kez de CHP seçmenine sormuş. CHP seçmeni ise Özgür Özel kazanır diyor. Ankete katılan CHP seçmeninin yüzde 43.3’ü Kılıçdaroğlu kazanır derken Özgür Özel kazanır diyenlerin oranı yüzde 47.6 çıkıyor. Yüzde 9.1’lik bir seçmen ise cevap vermemeyi tercih ediyor.

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