Duman yakarak yeri belli etti! 3 ay önce kaybolmuştu feci halde bulundu

BURSA’da Uludağ'ın yamaçlarında bulunan cesedin yaklaşık 3 ay önce kaybolan 'Otçu Kadir' lakabıyla tanınan Kadir Fidan'a ait olduğu tespit edildi.

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Bursa'da yürüyüş için Uludağ’ın yamaçlarına tırmanan bir vatandaş, erkek cesedi bulduğu ihbarında bulundu. Vatandaş, cesedin bulunduğu yerde telefon çekmediği için ateş yakıp dumanla yeri tarif etti.

Ekipler cesede ulaşmak için yamaca tırmandı ve ilk incelemede cesedin yaklaşık 3 ay önce kaybolan 'Otçu Kadir' lakaplı Kadir Fidan’a (74) ait olduğunu tespit etti.

Cesedin kesin kimliği Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belli olacak.