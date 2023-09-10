CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP 100. Yıl Etkinlikleri"nin üçüncü gününde CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı’nın açılışına katıldı.

Sezin Tanrıkulu'nun sözleri

Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “O konuda parti sözcümüz görüşümü alarak düşüncelerini açıkladı zaten. Biz TSK’nın kurumsal olarak hedef alınmasını asla doğru bulmayız” dedi.

“EOKA’cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o”

Sosyal medya hesabından paylaştığı CHP'nin 100. yıl videosunda Rum örgüt EOKA’nın fotoğrafının kullanılması ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, konunun aslının farklı olduğunu söyleyerek, “Bu konuda genel başkan yardımcımız bir açıklama yaptı. Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkartması sırasında EOKA’cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o. Çünkü önce onlar gösteriliyor, arkasından nasıl gömüldükleri ve arkasından da Türk bayrağının nasıl çıktığı gösteriliyor. Bu fotoğraf üzerinden, troller üzerinden CHP’ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz” diye konuştu.

“Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır”

Mansur Yavaş’ın adaylığı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, “Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır” ifadelerini kullandı.