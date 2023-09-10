CHP'den EOKA skandalı! 100. yıl videosunda paylaştı tepki yağdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı Türkiye'nin 100. yıl videosunda, Kıbrıs'taki Türk mücahitler olarak gösterilen fotoğrafın aslında o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'cıların olduğu ortaya çıktı.

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14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır yenilgi alarak çıkan CHP'de sular bir türlü durulmuyor. CHP'nin 100. Kuruluş yıl dönümüne özel hazırlana videoda, Kıbrıslı Türk soydaşlarımıza zulüm eden EOKA terör örgütü mensuplarının görselleri paylaşıldı.

EOKA Kıbrıs'ta zulüm etmişti

Önce parlamento seçimlerini ardında da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP'de her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Değişim tartışmalarının sancılı bir hal aldığı ve bir yönetim krizinin baş gösterdiği CHP'de yaşanan son olay bu kadar da olmaz dedirten türden. CHP'nin 100. Yılına özel hazırlanan videoda, Kıbrıs'ta Türk soydaşlarımıza karşı büyük bir soykırım faaliyetine girişen EOKA terör örgütü mensuplarının fotoğraflarına yer verildi.

Daha önce de yer verilmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da söz konusu skandal videoyu kendi sosyal medya hesabından, "Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği... Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun!" sözleriyle paylaştı.

Öte yandan EOKA mensuplarının görsellerinin yer aldığı afişlerin daha öncede CHP tarafından kullanıldığı saptandı. Aynı skandal fotoğrafın 2019 yılında CHP'li Küçükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanan pankartlarda da kullanıldığı görülüyor.

O paylaşıma tepki yağdı

Skandal sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi. Melih Gökçek, "Rezaletin daniskası. EOKA'cıların ele geçirdiği Türk bayrağını Türk mücahitler diye kullanan CHP'ye niye sessizsiniz" ifadelerini kullandı.