Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil polis aracına çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobil seyir halindeki polis aracına arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Sebze Hali Kavşağı yakınlarında Okan T., idaresindeki 02 AA R674 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan Mustafa B., idaresindeki 02 A 4824 plakalı polis aracına arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Özgül T., ile Kayra Yücel T., yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.