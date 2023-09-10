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Bursa'da acı kaza!Devrilen motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da acı kaza!Devrilen motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü can verdi

Bursa'da Ankara istikametine seyir eden motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada bariyerlere çarparak refüje düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir eden Ahmet Karakaş idaresindeki 16 ADA 546 plakalı motorsiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi.

Karakaş, bariyerlere çarparak refüje düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Karakaş’ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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