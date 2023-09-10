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İzinsiz hazırlık kursları bir bie tespit edilecek! Karekod uygulaması geliyor

İzinsiz hazırlık kursları bir bie tespit edilecek! Karekod uygulaması geliyor

Merdiven altı lise ve üniversite hazırlık kurslarını tespit etmek için yeni bir önlem hayata geçirildi. Artık kurs tabelalarında bir karekod bulunmak zorunda. Veliler buradan kursun kayıtlı olup olmadığını kontrol edebilecek. Karekod uygulaması 18 Eylül itibarıyla tüm özel kurumlar için zorunlu tutulacak.

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Lise veya üniversite hazırlık kurslarına yeni bir uygulama getirildi.

Artık eğitim veren özel kurumların tabelasında Milli Eğitim Bakanlığı logosunun yanında bir karekod da bulunmak zorunda. Uygulamayla izinsiz açılan kurslar tespit edilebilecek.

MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, uygulamanın amacının hem öğrencilerin hem de velilerin mağdur edilmesinin önüne geçmek olduğunu ifade etti.

MEB logosuna ve karekoda dikkat! 

Merdiven altı olarak faaliyet gösteren yerlerde çocukların öğretmen olmayan kişiler tarafından karşılandığını dile getiren Güner, "Aynı şekilde FETÖ vb. illegal terör örgütlerinin tuzağına düşmeleri de söz konusu olabilir." dedi.

Güner, velilere çağrı yaparak karekodun doğrulanabilir olması gerektiğinin altını çizdi ve "Muhtemeldir ki tabelaya takıp doğrudan ilişkilendirilmeyen kurumlarla karşı karşıya gelecekler." diye konuştu.

Karekod uygulaması 18 Eylül itibarıyla tüm özel kurumlar için zorunlu tutulacak.

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