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Çankırı'da sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan küçük çocuk canından oluyordu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çankırı'da sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan küçük çocuk canından oluyordu

Çankırı Çerkeş'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

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Olay, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalledeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Utku Ulupınar yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

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