Çankırı'da sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan küçük çocuk canından oluyordu
Çankırı Çerkeş'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.Abone ol
Olay, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalledeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Utku Ulupınar yaralandı.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.