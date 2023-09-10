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HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu CHP'nin 100. yıl kutlamasına katılmadı! Mansr Yavaş ve diğer başkanlar oradaydı

Ekrem İmamoğlu CHP'nin 100. yıl kutlamasına katılmadı! Mansr Yavaş ve diğer başkanlar oradaydı

CHP'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen resepsiyona, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' bayrağını açan Ekrem İmamoğlu'nun katılmaması dikkat çekti.

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CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim CHP Genel Merkezi önünde yapılan 100. yıl kutlamalarına da damga vurdu. Mansur Yavaş ve diğer CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu'nun hemen yanında yer aldığı CHP'nin 100. yıl resepsiyonuna Ekrem İmamoğlu, katılmadı.

İmamoğlu başka bir kutlamaya katıldı

İmamoğlu aynı saatlerde İstanbul'da Reform Enstitüsü ve Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlen “100. Yılında CHP” etkinliğinde boy gösterdi.  Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Ahmet Hakan, CHP resepsiyonunda çekilen bir fotoğrafı paylaşıp şunları yazdı:

Taaa yerel seçime kadar sürer mi?

“CHP’nin yüz yaşını kutlama töreninde çekildi bu fotoğraf. Mansur Yavaş orada. Kılıçdaroğlu orada. Partili belediye başkanları orada. Peki kim yok? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile fotoğraf vermek istemiyor sanırım. İyi ama taaa yerel seçime kadar bu böyle gider mi?”

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