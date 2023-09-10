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İzmir'de zehir tacirleri polisten kaçamadı! 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de zehir tacirleri polisten kaçamadı! 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

İzmir'de narkotik polis ekipleri tarafından 11 şüpheli adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıstan 9'u tutuklandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde kokain maddesi bulunduğu ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla harekete geçen Narkotik polisi, belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 851 gram kokain maddesi, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 151 bin 620 TL, 24 bin 290 Dolar ve 200 Euro nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı; 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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