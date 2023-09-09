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Resmi Gazeteye resmen duyurdu: Bankalara 'bağış ve yardım' talimatı...

Resmi Gazeteye resmen duyurdu: Bankalara 'bağış ve yardım' talimatı...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşların Gerçekleştirebileceği Bağış ve Yardımlarla İlgili Yönetmelikte değişikliğe gitti. Bu karar, Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişikliğe göre, Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yapacakları yardımlar" ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapacakları bağış ve yardımlar" ibaresi eklendiği bildirildi.

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