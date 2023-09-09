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THY duyurdu! Ücretsiz iade ve değişiklik hakları tanındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY duyurdu! Ücretsiz iade ve değişiklik hakları tanındı

Türk Hava Yolları (THY), Fas'ın Marakeş ve Kazablanka kentlerine yapılacak seferlere bileti olan yolcularına, ülkede meydana gelen deprem nedeniyle ücretsiz iade ve değişiklik haklarının tanındığını duyurdu.

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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Fas’ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileriz. Kazablanka ve Marakeş uçuşlarını gerçekleştiremeyecek yolcularımıza ilave haklar tanınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, deprem nedeniyle 8 Eylül 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 9-23 Eylül tarihlerindeki Marakeş ve Kazablanka seferlerine kayıtlı tüm THY ve Anadolu Jet yolcularının, 23 Eylül'e kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişikliği, iade ve bilet süresinin 30 Ekim'e kadar uzatılması haklarından faydalanabilecekleri kaydedildi.

Bu hakların sadece THY ve Anadolu Jet tarafından icra edilecek seferleri kapsadığı belirtilen açıklamada, yolcuların çağrı merkezinden ve biletin satın alındığı acenteler aracılığı ile değişiklik taleplerini yerine getirebileceği belirtildi.

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