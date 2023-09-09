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Adıyaman'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman Gölbaşı'nda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Meydana gelen kazada motosiklette seyir eden iki kişi yaralandı.

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Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu Buğday Pazarının önünde meydana geldi. Yusuf A. yönetimindeki 02 SA 619 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte motosiklette bulunan Aykut D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ağır yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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