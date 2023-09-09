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Ordu'da denize girmek yasaklandı

Ordu'da denize girmek yasaklandı

Ordu Valiliği, dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

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Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın uyarısı doğrultusunda rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar ve sahillerdeki rip akıntısı nedeniyle denize girmenin 1 gün yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 9 Eylül 2023 Cumartesi günü 1 gün süreyle yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.

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