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Samsunspor, Kadeem Harris’in transferine izin verdi!

Samsunspor, Kadeem Harris’in transferine izin verdi!

Samsunspor’da İngiliz futbolcu Kadeem Harris’in Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun raporu doğrultusunda takımdan ayrılması bekleniyor.

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Yeni bir kadro yapılanmasına giden Samsunspor'da şampiyonluğun önemli isimlerinden İngiliz futbolcu Kadeem Harris, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak.

30 yaşındaki futbolcu, Samsunspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra birçok takımın transfer listesinde yer aldı. Oyuncuyu en çok isteyen ve aşama kaydeden kulübün ise Süper Lig parolasıyla sezona başlayan Kocaelispor olduğu öğrenildi.

Güçlü fiziği ve süratiyle dikkat çeken sol kanat oyuncusunun, İngiltere'den de teklifleri bulunmasına rağmen tekrar Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı biliniyor.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de 13, İngiltere Championship'te ise 138 maçta forma giyen Kadeem Harris'in gelen teklifleri değerlendirdiği ve kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi.

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