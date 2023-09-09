Gelecek Partili 3 milletvekili AK Parti'ye geçme kararı aldı iddiası gündem oldu

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, partisinden 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılma kararı aldığı iddiasını "provokasyon" olarak nitelendirdi.

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Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, 3 Gelecek Partili milletvekilinin AK Parti'ye geçme kararı aldığını iddia etti.

Karagöz, görüşme talebinin sabit olduğunu ve AK Parti'nin yeşil ışık yakmadığını yazdı.

AK Parti istemedi iddiası

Özdağ'dan tepki

Karagöz'ün iddiasının dolaşıma girmesinin ardından Selçuk Özdağ X hesabından açıklama yaptı.

Özdağ, şunları kaydetti:

"Gelecek ve Saadet partisi TBMM’de bir grup kurdu, 20 kişiydi ama 200 kişi gibi muhalefet yapmaya başladı. Niye? Çünkü iktidar zihniyetinin kodlarını en iyi bizler biliyoruz. Ve elbette korku dağları aştı.

Lakin korkunun ecele faydası var mı? Size de soruyorum iktidarın sufle verdiği kalemşörler! Elli çeşit yalan ve provakasyonla girdiğiniz bu yol çıkmaz sokak. 1 Ekim’de TBMM’de Grubumuzu ve Grup toplantımızı izlemeye davet ediyoruz.Bizler satmayan v satın alınamayan kişileriz."