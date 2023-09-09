ŞOK Marketler indirimleri sürekli hale getirdi!

Özellikle temel ihtiyaç maddelerinde önemli fiyat artışlarının yaşandığı bugünlerde ŞOK Marketler, her gün düşük fiyat politikasıyla satılan ürünlerine ilave olarak ek indirimlere gidiyor.

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ŞOK Marketler Ağustos ayında başta temel ihtiyaç ürünü olan gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere soğandan zeytine, peynirden yoğurda, yumurtadan pirince, diş macunundan deterjana yüzlerce üründe önemli indirimlere gitti.

Temmuz ayında devreye alınan Win sadakat programı ile firma, müşterilerine mevcut kampanyalara ilave ekstra indirimler ve yapılan alışverişlerden TL kazanma fırsatı sağladı. Yine Ağustos ayında gıda ve temizlik kategorilerinde birçok üründe Win kampanyası uygulandı.

Tarladan sofraya...

Taze sebze meyveleri “Tarladan Sofraya Doğru Tarım” projesiyle çiftçiden doğrudan alım yaparak en uygun fiyatlarla müşterileriyle buluşturduklarını ifade eden ŞOK yetkilileri, vatandaşların ihtiyaçlarını Türkiye’nin 81 ilinde kesintisiz şekilde karşıladıklarını belirtti.

Çiftçiye finansal destek sağlanarak ve alım garantisi verilerek yerli üretimin desteklendiği projeyle; domatesten soğana, elmadan patatese onlarca çeşit tarım ürününün en taze ve uygun şekilde ŞOK müşterilerine ulaştırıldığı ifade edildi.

Eylül ayında da indirimlere devam edecek olan ŞOK Marketler’de özellikle Cuma-Pazar arası yapılan hafta sonu kampanyalarında pek çok kategoride indirim yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda 8-9-10 Eylül tarihlerinde tüm meyve sebze ürünlerinde yüzde 15, tüm kuruyemiş kategorisinde yüzde 15 ve tüm toz çamaşır deterjanlarında yüzde 25 indirim yapıldığı ifade edildi.