Manisa''da uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi! 7 kişi tutuklandı

Manisa'da narkotik polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Manisa İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

15 şahsa ait 18 adres ve 1 araca eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 143 adet sentetik ecza hap, 6 parça halinde 74.12 gram esrar maddesi, 6 parça halinde 32,13 gram metamfetamin maddesi, 4 kök Hint keneviri bitkisi, 2 parça halinde 1,59 gram skunk, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 32 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet sustalı bıçak, 6 adet madde içme aparatı ve 1 adet uyuşturucu madde sarımında kullanılan alüminyum folya, 400 adet doldurulmuş makaron, 6 bin 600 adet boş makaron, 17 kilo 300 gram tütün, 1 adet sigara basma makinesi ve 1 adet kompresör makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10’u uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. (38), G.Y. (41), F.K. (49), E.B. (22), S.Y. (37), Y.Ö. (22), A.Y. (25) isimli 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden M.Y. (42) isimli 1 şüpheli adli kontrol şartıyla B.S. (25), Y.N. (22) isimli 2 şüpheli savcılıkça serbest bırakıldı.