BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da sahte içki dehşeti' Zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da sahte içki dehşeti' Zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi

Samsun Vezirköprü'de sahte alkol kullanan iki kişi bir gün arayla hayatını kaybetti.

Abone ol

Vezirköprü ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir gün arayla Hüseyin T. ( 52) ve Ayhan E. (55) 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan Hüseyin T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ayhan E. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hüseyin T. dün akşam tedavi gördüğü hastanede vefat ederken, Ayhan E. ise bugün hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamı yitirdi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsisi yapılan Hüseyin T, Vezirköprü ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Ayhan E'nin ise otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep FK, Romanyalı kaleci Florin Nita'yı transfer etti
Gaziantep FK, Romanyalı kaleci Florin Nita'yı transfer etti
Bakan Fahrettin Koca: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında ilk 6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldı
Bakan Fahrettin Koca: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında ilk 6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldı
Sakarya'da anne ve küçük kızının hırsızlığı ağızları açık bıraktı! O anlar kameralara yakalandı
Sakarya'da anne ve küçük kızının hırsızlığı ağızları açık bıraktı! O anlar kameralara yakalandı
Adıyaman'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı
Adıyaman'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı
GHOST sistemi Suudi Arabistan'a ihraç edilecek!
GHOST sistemi Suudi Arabistan'a ihraç edilecek!
e-YDS 4 ildeki elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirildi
e-YDS 4 ildeki elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirildi
6 kişi ölmüştü! İğneada'daki kaçak bungalov faciasında yeni gelişme
6 kişi ölmüştü! İğneada'daki kaçak bungalov faciasında yeni gelişme
Gelecek Partili 3 milletvekili AK Parti'ye geçme kararı aldı iddiası gündem oldu
Gelecek Partili 3 milletvekili AK Parti'ye geçme kararı aldı iddiası gündem oldu
Manisa''da uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi! 7 kişi tutuklandı
Manisa''da uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi! 7 kişi tutuklandı
Manisa''da uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi! 7 kişi tutuklandı
Manisa''da uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi! 7 kişi tutuklandı
Ordu'da denize girmek yasaklandı
Ordu'da denize girmek yasaklandı
ŞOK Marketler indirimleri sürekli hale getirdi!
ŞOK Marketler indirimleri sürekli hale getirdi!