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Meşhur tatil beldesinde alkol satışına yasak geldi!

Meşhur tatil beldesinde alkol satışına yasak geldi!

Aydın'a bağlı Söke ilçesinin ünlü tatil beldelerinden biri olan Karina Sahili'nde, alkol satışlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, Karina Sahili'nde artık açık alkol satışı yapılamayacak.

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Aydın'da alkol satışına getirilen yeni yasağı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü duyurdu. Karara göre açık alanlarda içki satışı yapılamayacak. Karar, plaj kısmında yer alan masalarda içki servisini de kapsıyor. Restoranlarda ise içki satılabilecek.

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güneyinde Doğanbey Mahallesi sınırları içinde kalan Karina Koyu Plajı'nda alkol satışının yasaklandığını belirten tebliği bölgede bulunan işletmelere Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Restoranlarda satış yapılabilecek

Edinilen bilgiye göre, alkol satış yasağı kararı Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ait Karina Koyu Plajı'nı kapsıyor. Karina Koyu'ndaki restoranların, kapalı alanlarında içki satışı yapabileceği ancak milli parka ait plaj kısmına konulan masalarda içki servisi yapamayacağı öğrenildi.

 

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