Antalya'da korkunç! Virajı alamayan otomobil takla atıp uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Antalya Döşemealtı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayan otomobil çelik bariyerlere çarpıp takla atarak 10 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Döşemealtı ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerindeki virajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta’dan gelen Ömer Faruk Mutlu idaresindeki 31 AET 27 plakalı otomobil, virajı alamayıp sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, çelik bariyerlere çarptı ardından da takla atarak 10 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki sürücü Ömer Faruk Mutlu, Eray Pişirgen ve Nuran Pişirgen çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılırken, otomobilde sıkışan Zeliha Mutlu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sedyeye alınan Mutlu'yu ekipler 100 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Acı çeken yaralı kadın ve diğer yaralılar tedavi için ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.