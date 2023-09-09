BIST 8.325
DOLAR 26,84
EURO 28,73
ALTIN 1.655,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da korkunç! Virajı alamayan otomobil takla atıp uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da korkunç! Virajı alamayan otomobil takla atıp uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Antalya Döşemealtı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayan otomobil çelik bariyerlere çarpıp takla atarak 10 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Döşemealtı ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerindeki virajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta’dan gelen Ömer Faruk Mutlu idaresindeki 31 AET 27 plakalı otomobil, virajı alamayıp sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, çelik bariyerlere çarptı ardından da takla atarak 10 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtaki sürücü Ömer Faruk Mutlu, Eray Pişirgen ve Nuran Pişirgen çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılırken, otomobilde sıkışan Zeliha Mutlu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sedyeye alınan Mutlu'yu ekipler 100 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Acı çeken yaralı kadın ve diğer yaralılar tedavi için ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da iki gündür aranan kayıp yaşlı adam bulundu!
Çorum'da iki gündür aranan kayıp yaşlı adam bulundu!
Sinop'ta babasıyla girdiği denizde kaybolan küçük çocuğu arama çalışması devam ediyor
Sinop'ta babasıyla girdiği denizde kaybolan küçük çocuğu arama çalışması devam ediyor
THY duyurdu! Ücretsiz iade ve değişiklik hakları tanındı
THY duyurdu! Ücretsiz iade ve değişiklik hakları tanındı
Balkondan düşen kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı!
Balkondan düşen kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı!
Samsun’da sahte içki yüzünden bir gün arayla 2 kişi öldü!
Samsun’da sahte içki yüzünden bir gün arayla 2 kişi öldü!
Eda Erdem Dündar: Bugün dünyanın en mutlu insanıyım
Eda Erdem Dündar: Bugün dünyanın en mutlu insanıyım
Samsun'da sahte içki dehşeti' Zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi
Samsun'da sahte içki dehşeti' Zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi
Gaziantep FK, Romanyalı kaleci Florin Nita'yı transfer etti
Gaziantep FK, Romanyalı kaleci Florin Nita'yı transfer etti
Bakan Fahrettin Koca: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında ilk 6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldı
Bakan Fahrettin Koca: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında ilk 6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldı
Sakarya'da anne ve küçük kızının hırsızlığı ağızları açık bıraktı! O anlar kameralara yakalandı
Sakarya'da anne ve küçük kızının hırsızlığı ağızları açık bıraktı! O anlar kameralara yakalandı
Adıyaman'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı
Adıyaman'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı
GHOST sistemi Suudi Arabistan'a ihraç edilecek!
GHOST sistemi Suudi Arabistan'a ihraç edilecek!