Muş'ta kayalıklardan Murat Nehri’ne düşen genç feci şekilde can verdi

Muş Eralan köyünde balık tutmak için kayalıklara çıkan bir adam dengesini kaybedip kayalıklardan Murat Nehri'ne düştü. Kayalıklardan nehire düşen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Eralan köyünün Şehitlik mevkiine arkadaşlarıyla birlikte giden Abdulkadir Süsme (25), Murat Nehri’nde balık avladığı sırada dengesini kaybederek kayalıktan suya düştü.

Olayın etkisi ile şoka giren arkadaşları kimseye haber veremezken, o sırada oradan geçen trenin makinisti suyun üzerindeki cesedi fark etmesi sonucunda istasyona anons geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sudan çıkarılan Süzme, sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Treni kullanan makinistin anonsu sonrasında bölgeye gittiğini aktaran istasyon çalışanı Yadigâr Yılmaz, Süzme’nin arkadaşlarının şoka girdiğini belirterek, “İstasyondan hareket ettikten iki dakika sonra istasyon şefi beni arayarak, ‘Az önce giden trenin makinisti anons geçti, bir ceset suyun üzerinde’ dedi."

"Ben de hemen kızımı ve amcamın oğlunu aradım ve olay yerine vardığımızda 3 genç şoka girmiş şekilde bağırıyorlardı. Ne olduğunu sorduğumda amcalarının oğlunun boğulduğunu söylediler."

"Bana yeri tarif ettiler. Suyun akış yönünü kontrol ederek aşağı indim ve orada omuzlarından iki taşın arasını sıkıştığını gördüm. Hemen 112 çağrı merkezine haber verdim. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi” dedi.