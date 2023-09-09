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Fenerbahçe'nin Stadyumu ismi değişiyor

Fenerbahçe'nin Stadyumu ismi değişiyor

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda alınan karara göre, Fenerbahçe Stadyumu'nun isminin değiştirilmesi, kongre üyelerinin çoğunluğuyla onaylandı. Buna göre Fenerbahçe'nin yeni stadyum ismi Atatürk Stadyumu oldu.

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Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sona erdi. Oy çokluğuyla Fenerbahçe Stadyumunun adının değiştirilmesi kabul edildi.

"Stadyumumuzun isminin Ata’mızın adını taşıması..."

Ali Koç: "Stadyumumuzun isminin Atamız'ın adını taşıması... Görüş, öneri, toplantılardaki sözler, söylemler sonrası harekete geçtik. Çok enteresandır, birkaç kişiden Şükrü Saraçoğlu ismi ne olacak soruları aldım. Tabii ki bu süreci yönetirken, ilerletirken ilk yaptığımız işlerden biri Saraçoğlu ailesiyle görüşmek oldu. Kendilerini ziyaret edecektik. Saygın ve nazik aile olduklarını gösterdiler, siz değil biz geliriz deyip sağolsunlar kulübe geldiler. Niye geldiklerini gayet iyi biliyorlardı. Bir türlü konuya giremedik. Tarihten, yıllardan, aileden, Fenerbahçemiz'den, Türkiyemiz'den bahsettik bahsettik, bir türlü konuya gelemedik. 1 saat geçti, Yılmaz Bey'e 'Esas konumuza gelelim' dedim. 'Gerek yok, lütfen gerekeni yapın' dedi aile."

Stadyumun adı değişti!

Fenerbahçe'nin yeni stadyum ismi Atatürk Stadyumu oldu. Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin aldıktan sonra resmileşecek.

"Devletin onayı gerekli"

Ali Koç: "Stadyum isim değişikliği için genel kurulumuzun onayı yeterli değil. Stadyumlarımızın sahibi devletimizdir. Zamanın şartlarına rağmen başkanımız Aziz Yıldırım liderliğinde, 85 milyon dolar kaynak yaratarak, 4 senede kendi imkanlarıyla yapıp kiralayan tek kulüp de Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Stadyumların sahibi devlet olduğu için her isim değişikliğine devletin müsaade etmesi gerekmektedir."

"Devletimizin kapısını çalacağız"

Ali Koç: "Siz değerli kongre üyelerimizden onay aldığımız takdirde, gerekli yasal süreçler başlatılacak. Devletimizin kapısını çalacağız. Onların bizi anlayışla karşılayacağına dair zerre şüphem yok. İnşallah yanılmıyorumdur."

 

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