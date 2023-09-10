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Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti: Karısını tüfekle öldürdü

Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti: Karısını tüfekle öldürdü

KAHRAMANMARAŞ’ta 45 yaşındaki adam evde tartıştığı 41 yaşındaki karısını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

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Kahramanmaraş’ta bir vatandaş tartıştığı karısını tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Onikişubat ilçesi Molla Gürani mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle 45 yaşındaki İ.Y, tartıştığı eşi F.Y’yi (41) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay sonrası kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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