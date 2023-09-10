Denizli'deki kaza yürekleri parçaladı! 2'si bebek 4 kişi yaşamını yitirdi

Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki feci kazada, kontrolden çıkan bir araç su kanalına uçtu ve 2'si bebek 4 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Denizli'deki kaza saat 20.30 sıralarında Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam'dan Denizli istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su tahliye kanalına uçtu.

Ters dönerek metal yığınına dönen araçtaki yolcuların kurtarılması için ekipler seferber oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti.