Kübra Par, canlı yayında Erem Erdem'e zor anlar yaşattı! O soru sonrası Şaban Sevinç dondu kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100’de yayınlanan Kübra Par’la Farklı Açılar programına konuk oldu. Halk TV ile CHP arasında iptal edilen sözleşme ile ilgili konuşulurken, Kübra Par’ın Şaban Sevinç’e sorduğu bir soru, bir anda stüdyoda sessizliğe sebep oldu.

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tv100 ekranlarında yayınlanan Kübra Par’la Farklı Açılar programının konuğu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç’ti. Programda CHP ile Halk TV arasında iptal edilen sözleşme konuşulurken Eren Erdem, CHP’nin hiçbir televizyon kanalının yayın çizgisini müdahale etmediğini söyledi. Bu sözlerin hemen ardından Kübra Par, Halk TV Eski Genel Müdürü Şaban Sevinç’e ‘CHP Halk TV'nin yayın politikalarına karışıyor muydu?’ şeklinde bir soru yöneltti.

Bir anda göz göze geldiler

Bu soru karşısında birkaç saniye sessiz kalan Şaban Sevinç ve Eren Erdem bir anda göz göze geldi. Şaban Sevinç'in ‘Evet karışıyordu’ cevabı vermesi üzerine Eren Erdem şaşkınlığını gizleyemedi ancak Şaban Sevinç bu durumu Eren Erdem'in de bildiğini söyledi ve şu anda durumun ne olduğunu bilmediğini belirtti. Bu cevap üzerine Kübra Par, yayına reklam arası verdi.

Şaban Sevinç tekrarladı: CHP, Halk TV'nin yayınlarına karışıyordu

Reklam arasından sonra Şaban Sevinç, konuyla ilgili kısa bir açıklama daha yaparak CHP'nin, Halk TV’nin yayın politikalarına karıştığını yineledi. Bunun yanında parti ile Halk TV arasında sadece bir reklam anlaşması değil, aynı zamanda canlı yayın anlaşmasının da yapıldığını belirterek ‘Kılıçdaroğlu isteğiyle bazı isimlerle yayın yapma talepleri bize geliyordu. Bunların uygun olanını kabul ediyordum fakat bir çoğunu da kabul etmedim ve sonrasında CHP ile Halk TV arasında sorunlar yaşanmaya başladı’ şeklinde konuştu.