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Azılı hırsız yakalanınca kendini böyle savundu: Ben 4 kere hacca gittim...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Azılı hırsız yakalanınca kendini böyle savundu: Ben 4 kere hacca gittim...

ÇORUM’un İskilip ilçesinde, girdiği bağ evleri ve ilçe merkezinde hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerinin 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Hırsız, adliye çıkışında gazetecilere 4 kez hacca gittiğini söyleyerek kendini savundu.

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Çorum’un İskilip ilçesinde bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan evlerdeki 7 ayrı güvenlik kamerasındaki 25 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen polis ekipleri zanlının A.Ş. olduğunu tespit etti.

Ormanda saklanırken yakalandı

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri zanlıyı takibe aldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla zanlı ormanlık alanda saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 kez hacca gitmiş

Hırsızlık zanlısı A.Ş., adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere önce tepki göstererek kameralarını kapatmasını istedi. Daha sonra polis aracına bindiği sırada gazetecilere dönen şahıs, “4 kere hacca gittim” diye seslendi.

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