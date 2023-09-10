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CHP kulisi! 4 büyükşehir belediye adayı kesinleşti! 2 büyükşehirde aday değişiyor

CHP kulisi! 4 büyükşehir belediye adayı kesinleşti! 2 büyükşehirde aday değişiyor

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi partilerin belediye başkanı adayı belirleme çalışmaları hızlandı. CHP'de dört büyükşehirde belediye başkan adayı olacak isimlerin belli olduğu öğrenildi. İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'de aday olacak isimlerin netleştiği iddia edilirken, iki büyükşehirde ise 'değişim' en güçlü seçenek olarak görülüyor.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partilerin hangi isimleri belediye başkan adayı olarak göstereceği merak edilirken, 'değişim' tartışmaları süren CHP'de çalışmalarına hız verdi. CHP Genel Merkezi, önümüzdeki Kasım ayında olağan kurultayı toplamaya hazırlanırken bu sürecin yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere yönelik kulisler ve çalışmalar sürüyor.

4 büyükşehir adayı kesinleşti

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP’de adaylığına kesin gözüyle bakılan dört belediye başkanı bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yeniden aday olmaları kesin gibi.

İki büyükşehirde 'değişim' sesleri

Kulislere göre, değişmesi güçlü olasılık olarak Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak öne çıkıyor.

Antalya için iki isim var

Büyükşehir olan Antalya’da adaylık için iki isim gündemde. Mevcut başkan Muhittin Böcek’in yanı sıra CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da bu makama adaylık istediği biliniyor.

Balıkesir, Bursa, Denizli adayları...

CHP ayrıca geçen yerel seçimlerde az farkla ya da işbirliği nedeniyle İYİ Parti’nin kaybettiği illere de odaklanmış durumda. Özellikle Balıkesir, Bursa ve Denizli gibi büyükşehirlerde genel seçimlerde muhalefetin toplam oyunun iktidar blokunun üzerinde çıkmasını fırsata çevirmek istiyor.

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