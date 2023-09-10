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Deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal! İşte o seferler...

Deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal! İşte o seferler...

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İnternet sitesinden yayımlanan açıklamada hangi seferlerin iptal edildiği de bildirildi. İşte iptal edilen o seferler...

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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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