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Tekirdağ'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 1 kilo esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 1 kilo esrar ele geçirildi

Tekirdağ Süleymanpaşa'da narkotik polis ekiplerinin şüpheli bir adrese düzenlediği operasyonda

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, toplam 1 kilo 71 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili Ü.I., D.K., E.Ş., H.D., Ç.Y., H.M., İ.K., C.A.Ö. ve S.K. isimli şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. Firar İ.F. isimli şahıs ise yakalanarak hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanımı için yer temin etmek ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gerekli işlemler başlatılarak şahıs sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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