Ve 3 aylık tatil bitti! Yarın ilk ders zili çalıyor, okullar açılıyor! Pazartesi günü tedbirleri neler?

20 milyon öğrencinin 3 aylık yaz tatili sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında diğer sınıflar için de 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ders zili yarın çalacak.

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Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Üç ay süren yaz tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 11 Eylül Pazartesi günü itibarıyla ders başı yapacak. Son ders zili 16 Haziran'da çalmış,19 milyondan fazla öğrenci karne almıştı.

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için uyum haftası 4 Eylül'de başladı. Öğrenciler, okullarına kavuşacak. Okullar hazırlıklarını tamamladı.

Yılının ilk ara tatili, 10 Kasım'dan itibaren bir hafta sürecek

Ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı, öğrenci güvenliği ile ilgili gerekli tedbirler de alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini daha önce açıklamıştı.

Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 10 Kasım'dan itibaren bir hafta sürecek.

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Öğrenciler, ilk dönem karnelerini 19 Ocak Cuma günü alacak. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak.

14 Haziran'da kapanacak

İkinci sömestir yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan'da, bir haftalık ara tatil var. İlk ve orta dereceli okullar, 14 Haziran'da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak.

Valilikten pazartesi günü tebdirleri

Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı için İstanbul Valiliği 'tedbir' açıklamasında bulundu. Yeni dönemin sağlıklı bir şekilde başlaması için önlemler alındığını belirten valilik, servis ve kantin denetimleri gerçekleştirecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılının açılmasına iki gün kaldı. İstanbul Valiliği ise yeni dönemin sağlıklı bir şekilde başlaması için alınan tedbirleri duyurdu.

Valilikten gerçekleştirilen açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için öğrenci servisi ve kantin denetimleri ile emniyet tedbirlerine yönelik hazırlıkların, Valilik koordinasyonunda tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının 11 Eylül Pazartesi günü başlayacağı hatırlatılarak "İstanbul'daki 6 bin 862 okulda, 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen, 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak" ifadeleri kullanıldı.